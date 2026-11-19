Addio a Corrado Augias. Il grande giornalista, scrittore e conduttore tv è morto a Roma all’età di 91 anni. Una grande perdita per il mondo della cultura italiana. Nel 2017, al Festivaletteratura di Mantova, Augias presentava il suo libro “Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria”, che decise di scrivere in vista del 70esimo anniversario della Costituzione italiana. “Sono qui a parlare di un libro che, attualmente, non c’è”, diceva lo scrittore parlando dal palco. “Col tempo, il mio libro ha cambiato scopo. È diventato più ambizioso – spiegava Augias – la storia che racconto è il tentativo, percorrendo la penisola non soltanto geograficamente, ma anche storicamente, di capire quali elementi, avvenimenti, anche qualche oggetto, ci hanno fatto ciò che siamo oggi”.