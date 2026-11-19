Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è morto all’età di 91 anni

Signore del giornalismo e della tv colta, con una speciale passione per la storia e per il racconto, che passava dalle note calde della sua voce. Con Corrado Augias scompare una delle figure più autorevoli del giornalismo e della divulgazione culturale italiana. Ha attraversato oltre mezzo secolo di vita del Paese, raccontandone trasformazioni, contraddizioni e inquietudini.

Corrado Augias, Padova, 9 ottobre 2011 (©mbtarget di Marco Balsarini/LaPresse)

La carta stampata

Nato a Roma il 26 gennaio 1935 da una famiglia di origini francesi e sarde, Augias entra in Rai nel 1960 e avvia una carriera che lo porta a occuparsi di informazione, approfondimento e programmi culturali. Nel corso degli anni lavora anche per L’Espresso e Panorama, ricoprendo il ruolo di inviato da Parigi e New York. Nel 1976 comincia la collaborazione con la Repubblica, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Diventa una delle firme storiche del giornale e per vent’anni, fino al 2021, cura la rubrica delle lettere dei lettori.

Lo sbarco in tv di Augias

Dalla carta stampata alla tv: nel 1987 porta su Rai3 ‘Telefono giallo’, format dedicato alla ricostruzione di casi giudiziari e vicende di cronaca, attraverso testimonianze e contributi del pubblico. Storica rimase la puntata sulla Strage di Ustica durante la quale un ufficiale in servizio la sera della tragedia che comunicò dei particolari così rilevanti da spingere l’allora pubblico ministero Paolo Borsellino a riaprire l’inchiesta. Tra i suoi programmi in Rai si ricordano anche ‘Babele’, ‘Enigma’, ‘Visionari’ e ‘Quante storie’, tutti su Rai3. Nel mezzo l’esperienza a Telemontecarlo, dove aveva ideato e condotto ‘Domino’.

Sul settimo canale della tv lineare tornerà più avanti, quando diventerà La7, dove porterà la sua ultima creatura televisiva: ‘La Torre di Babele’, che ha portato avanti sino alla scomparsa.

Corrado Augias, Roma, 7 marzo 2007 (©Virginia Farneti/LaPresse)

L’attività letteraria

Accanto all’attività giornalistica coltiva quella letteraria. Esordisce nella narrativa con una trilogia composta da ‘Quel treno da Vienna’ (1981), ‘Il fazzoletto azzurro’ (1983) e ‘L’ultima primavera’ (1985). Appassionati di storia pubblica ‘I segreti di Roma’ (2005), ‘I segreti del Vaticano’ (2010) e ‘I segreti d’Italia’ (2012). Nel 2006 esce con Mauro Pesce ‘Inchiesta su Gesù’, cui seguono altri volumi dedicati alla storia del cristianesimo e alle religioni. Questi alcuni titoli di una produzione molto più ampia.

L’impegno politico

Non è mancato l’impegno politico nella sua vita: nel 1994 si candida, venendo eletto, all’Europarlamento con il Pds. Augias, in seguito, rivelò di aver deciso di presentarsi dopo uno scontro tv con Silvio Berlusconi durante una puntata di ‘Domino’. Nel 1999 ci riprova con i Ds, ma non viene rieletto.