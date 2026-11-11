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mercoledì 11 novembre 2026

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Cleopatra The Truth, la mostra immersiva a Milano

Cleopatra The Truth, la mostra immersiva a Milano
Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Mostra Cleopatra The Truth presso CityOval Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

A Milano arriva Cleopatra The Truth, immersive experience: un’esperienza immersiva alla scoperta della regina d’Egitto. Il percorso, lungo duemila anni, è caratterizzato da ologrammi che prendono vita: un tempio illuminato dalle torce, una città sommersa dall’acqua e una folla che aspetta la sua Cleopatra. La mostra, curata da Zahi Hawass (egittologo, archeologo ed ex ministro delle Antichità egiziane), Kathleen Martinez (archeologa) e Anderson Tegon (direttore artistico), è aperta al pubblico dal 12 novembre 2026 al 28 gennaio 2027, al CityOval di Milano, in piazza Sei Febbraio.

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