Cleopatra The Truth, la mostra immersiva a Milano

A Milano arriva Cleopatra The Truth, immersive experience: un’esperienza immersiva alla scoperta della regina d’Egitto. Il percorso, lungo duemila anni, è caratterizzato da ologrammi che prendono vita: un tempio illuminato dalle torce, una città sommersa dall’acqua e una folla che aspetta la sua Cleopatra. La mostra, curata da Zahi Hawass (egittologo, archeologo ed ex ministro delle Antichità egiziane), Kathleen Martinez (archeologa) e Anderson Tegon (direttore artistico), è aperta al pubblico dal 12 novembre 2026 al 28 gennaio 2027, al CityOval di Milano, in piazza Sei Febbraio.