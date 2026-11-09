BookCity Milano 2026, Bicocca lancia ‘ponti di ragione’ per ritrovare il senno in tempi difficili

Torna BookCity Milano, l’appuntamento annuale con il libro e la lettura che si terrà dal 23 al 29 novembre 2026. Il focus principale della rassegna di quest’anno, “Il senno sulla Luna”, vuole rappresentare lo smarrimento in cui, in tempi di guerra e violenza, viviamo la nostra quotidianità, invitandoci a riflettere sull’importanza della razionalità, della pace e del senso critico.

All’interno di questo contesto, il progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca, Bicocca per BookCity, intende mettere al centro il valore dell’educazione, della ricerca e della conoscenza quali strumenti per sviluppare il pensiero critico, favorire il dialogo e costruire una società più equa e inclusiva.

Tra i vari incontri, si segnalano in particolare due appuntamenti di Bicocca per BookCity, realizzati in collaborazione con BiM – il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca, hub culturale e sociale aperto alla città e integrato con il Campus universitario – presso Bicocca Pavilion in viale Piero e Alberto Pirelli 10 a Milano. Il primo, Ponti di ragione. Educare e Dialogare, si terrà il 24 novembre alle 18: sarà una riflessione sul potere trasformativo dell’educazione, a partire dall’esperienza di Nicolò Govoni con l’organizzazione Still I Rise. Una tavola rotonda si confronterà su pratiche didattiche e approcci all’insegnamento delle diverse discipline; il pubblico potrà così scoprire come l’educazione possa tradursi in un’opportunità concreta di emancipazione e cambiamento sociale.

Il secondo appuntamento, Ponti di ragione. Condividere e Cooperare, avrà invece luogo il 26 novembre alle 18 e sarà dedicato alla science diplomacy e al ruolo crescente della cooperazione scientifica nelle relazioni internazionali, come strumento capace di mantenere aperti canali di dialogo in contesti geopolitici complessi. La diplomazia scientifica dimostra come la conoscenza possa diventare un linguaggio comune, capace di superare i confini politici. Donata Garrasi, Senior Adviser Peace and Security, e Marco Riccardo Rusconi, Presidente AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si confronteranno sul tema con alcuni docenti dell’Ateneo.

Il programma si arricchisce ulteriormente di numerosi incontri presso FrancoAngeli Academy con le autrici e gli autori, appartenenti alla comunità accademica di Milano-Bicocca, che declinano il tema della manifestazione su argomenti diversificati: (ir)razionalità della mobilità metropolitana, fenomenologia della luce tra scienza e arte, il senso delle parole e dei numeri, emancipazione e violenza di genere, fiscalità ed eguaglianza, biodiversità e resilienza. Ai piccoli lettori (7-10 anni) è rivolto il laboratorio di stampa xilografica, per esplorare la dimensione immaginifica di bestiari e creature fantastiche.

Gli eventi sono aperti alla cittadinanza e gratuiti. Per tutte le informazioni su calendario, sedi, orari e modalità d’iscrizione, si può consultare il programma completo. Inoltre, partecipando ad almeno tre eventi inseriti nel programma di Bicocca per BookCity 2026, i partecipanti potranno ottenere l’open badge che valorizza l’interesse per i libri e la lettura.