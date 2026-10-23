Home > Cultura > E’ morto lo scrittore giapponese Ryu Murakami, aveva 74 anni

E’ morto lo scrittore Ryu Murakami. Lo a annuncia la sua casa editrice Gentosha, spiegando su X che “è deceduto il 17 ottobre 2026 presso la sua abitazione all’età di 74 anni”. La stessa casa editrice “esprime il profondo cordoglio e comunicare la notizia. Il funerale si è tenuto in forma privata, riservato alla famiglia”. Dalla pubblicazione di ‘Blu quasi trasparente’, Murakami “ha continuato a presentare opere sconvolgenti rivolte costantemente alle nuove generazioni; la notizia della prematura scomparsa del signor Ryu Murakami ci riempie di un dolore profondo che non riusciamo a sopportare. Preghiamo per il sereno riposo di colui che ha corso come leader di punta dell’epoca”, si legge ancora nella nota.

Tra le sue opere il best seller ‘Blu quasi trasparente’

La sua prima opera, un romanzo breve intitolato ‘Blu quasi trasparente’, che tratta della promiscuità e dell’uso di droghe tra i giovani giapponesi, vinse il premio letterario Gunzo per esordienti nel 1976. Il romanzo suscitò critiche entusiastiche, che ne esaltavano la novità nel panorama letterario, benché non mancassero voci che ne denunciavano la decadenza. Nello stesso anno ‘Blu quasi trasparente’ vinse anche il premio Akutagawa ed in breve tempo divenne un best seller. Nel 1980, Murakami pubblicò ‘Coin Locker Babies’, che raccolse nuovamente grandi consensi di critica e pubblico vincendo il Noma Literary New Face Prize l’anno successivo. Nel 2000, ‘Parassiti’ si è aggiudicata la 36ª edizione del Premio Tanizaki.