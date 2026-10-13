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martedì 13 ottobre 2026

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Lo scheletro del dinosauro ‘Jodi’ all’asta da Sotheby’s con una stima di valore compresa tra i 6 e i 9 milioni di dollari

Lo scheletro del dinosauro ‘Jodi’ all’asta da Sotheby’s con una stima di valore compresa tra i 6 e i 9 milioni di dollari
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby’s a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
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Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)
Jodi, uno scheletro di dinaosauro ‘Nanotyrannus*’ risalente al Cretaceo (circa 67 milioni di anni fa) e valutato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, è esposto da Sotheby's a New York (Foto AP/Yuki Iwamura)

Si chiama ‘Jodi‘, ed è uno scheletro di Nanotyrannus risalente al periodo Cretaceo, circa 67 milioni di anni fa. Il suo valore è stato stimato tra i 6 e i 9 milioni di dollari, ed è ora esposto da Sotheby’s, a New York, presso l’iconico edificio brutalista Breuer Building. La scoperta di Jodi risale al 2019, in Montana, quando Jodi Pierson (da cui il nome) lo rinvenne all’interno della sua proprietà. Il fossile rappresenta un reperto di inestimabile valore storico, essendo uno dei soli tre esemplari noti alla scienza appartenenti al raro genere Nanotyrannus.

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