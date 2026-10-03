Premio Campiello a Marcello Fois: lo scrittore vince con “L’immensa distrazione”

Un romanzo che ripercorre la storia di una famiglia, intrecciata ai grandi e terribili eventi del Novecento

Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del Premio Campiello. L’autore sardo ha trionfato con ‘L’immensa distrazione’, uscito per Einaudi. La cerimonia di proclamazione si è tenuta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia.

La trama del romanzo

Il libro ripercorre la storia della famiglia Manfredini a partire dal protagonista Ettore, che una mattina all’alba si sveglia appena morto nella casa accanto al macello che è stato il centro della sua vita. Da qui ripercorre attraverso i ricordi quella che stata la sua vita, dal primo lavoro in un mattatoio kosher di cui si impadronisce dopo le leggi razziali al successo aziendale che gli permette di diventare uno dei più grandi imprenditori dell’Emilia Romagna. Il viaggio nei ricordi fa sì che il lettore esplori insieme al protagonista anche la vita della madre Elda, della moglie Marida salvata dalla deportazione, del suo primogenito Carlo e della figlia Enrica, la vera mente dietro la crescita dell’azienda. Con loro, tantissimi altri personaggi attraverso il cui vissuto si dipana tutto il romanzo, in cui il disegno della Storia si mescola a piccoli dettagli quotidiani e fondamentali.