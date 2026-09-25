Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia a Milano la mostra “Libere! 1946–2026′ sulle conquiste delle donne

Intesa Sanpaolo e iO Donna, il settimanale femminile di Corriere della Sera, presentano dal 26 settembre 2026 al 7 febbraio 2027 alle Gallerie d’Italia – Milano la mostra Libere! 1946-2026. Le conquiste delle donne, ideata e curata da Renata Ferri. Il progetto espositivo, promosso da iO Donna in collaborazione con Gallerie d’Italia – Milano in occasione dei 30 anni della testata di RCS MediaGroup, ripercorre, attraverso la fotografia, ottant’anni di storia della Repubblica italiana dal punto di vista delle donne, raccontando il lungo cammino verso la piena cittadinanza, l’emancipazione e l’affermazione dei diritti.

Mostra Fotografica Libere! Le Conquiste delle Donne, Presso Gallerie D’Italia. Venerdì 25 settembre 2026. Milano, Italia. (foto Stefano Porta / LaPresse)

Il percorso prende avvio dal 2 giugno 1946, quando quasi tredici milioni di italiane parteciparono per la prima volta a una consultazione politica nazionale. A quella conquista seguì il lavoro delle ventuno Madri Costituenti, che contribuirono a sancire nella Costituzione il principio dell’uguaglianza tra donne e uomini. Sembrava l’inizio di una nuova stagione di diritti. In realtà, gran parte delle libertà che oggi sembrano acquisite dovevano ancora essere conquistate. Da questa consapevolezza nasce LIBERE!, una mostra che racconta come, negli ottant’anni successivi, le donne abbiano trasformato profondamente la società italiana attraverso battaglie civili, riforme legislative e cambiamenti culturali.

Mostra Fotografica Libere! Le Conquiste delle Donne, Presso Gallerie D’Italia. Venerdì 25 settembre 2026. Milano, Italia. (foto Stefano Porta / LaPresse)



Grazie a una selezione di circa 50 fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, dall’archivio dell’agenzia Contrasto e da quelli di Paola Agosti e Marcella Campagnano, il percorso espositivo intreccia immagini, documenti e testimonianze che restituiscono la memoria collettiva del Paese. La fotografia diventa così uno strumento per leggere la storia italiana attraverso i volti, i gesti e le esperienze di donne spesso rimaste lontane dai riflettori ma protagoniste dei grandi cambiamenti che hanno interessato la vita civile, sociale ed economica dell’Italia repubblicana.La mostra segue un itinerario cronologico che ripercorre le principali tappe della conquista dei diritti. Dalla riforma del diritto di famiglia all’introduzione del divorzio, dalla battaglia per la parità nel lavoro all’accesso alle professioni e alla magistratura, dal diritto all’autodeterminazione alle mobilitazioni del movimento femminista, fino al riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona. Accanto ai grandi passaggi legislativi emergono le trasformazioni della società italiana: l’accesso all’istruzione superiore, la crescente presenza femminile nel mondo del lavoro, nella cultura, nello sport e nelle istituzioni, insieme ai cambiamenti del costume e della vita quotidiana.

Il lavoro costituisce uno dei fili conduttori dell’intera esposizione. Le immagini raccontano il progressivo ingresso delle donne in ambiti professionali a lungo preclusi, il contributo dato allo sviluppo economico del Paese e le battaglie ancora aperte per una piena uguaglianza di opportunità, dalle disparità salariali alla presenza nei ruoli decisionali. La conquista dell’autonomia economica emerge come una delle condizioni fondamentali della libertà femminile.Accanto alle grandi protagoniste della politica, della cultura, della scienza, dell’impresa e delle professioni, la mostra rende omaggio soprattutto alle donne comuni: lavoratrici, studentesse, madri, attiviste, elettriciste, sportive, cittadine che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito a cambiare il volto dell’Italia. Sono loro il filo invisibile che attraversa l’intero percorso espositivo, testimoniando come ogni conquista collettiva sia nata anche da milioni di esperienze individuali.(Segue) ART LOM lcr 251517 SET 26