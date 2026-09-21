Libano, i sub alla scoperta della città sommersa di Tiro

Al largo di Tiro, nel sud del Libano, i subacquei esplorano mura, strutture antiche e una strada sommersa, resti della parte della città che un tempo si trovava sopra il livello del mare. Dopo l’ultima guerra tra Israele e Hezbollah e con un cessate il fuoco ancora fragile, i visitatori stanno tornando nella città per effettuare immersioni. Gli operatori locali registrano un crescente interesse per i siti archeologici subacquei, anche se le presenze restano inferiori ai livelli precedenti alla guerra.