Regione Marche, consiglio celebra “Francesco nelle Marche”

Comincerà il 25 settembre a Sarnano (MC) “Francesco nelle Marche, terra dei fioretti – 800 anni”, progetto promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche in collaborazione con il giornalista Claudio Sorgenti in occasione dell’ottavo centenario del Transito del Santo (1226-2026). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del francescanesimo marchigiano attraverso incontri pubblici, tavole rotonde, convegni scientifici, spettacoli teatrali, momenti musicali e iniziative rivolte alle giovani generazioni. Particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole, università, diocesi, amministrazioni comunali, associazioni culturali e del mondo del volontariato, favorendo un percorso condiviso di conoscenza della figura del Santo e dell’eredità lasciata nella regione.
Il presidente del Consiglio Pasqui: “Ricordare Francesco per interrogarci sul presente”
“Le Marche non sono semplicemente una regione nella quale San Francesco è passato. Sono una terra – ha detto il presidente del consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui – nella quale il suo messaggio ha lasciato tracce profonde. Per questo abbiamo voluto evitare una celebrazione concentrata in un’unica giornata o in un unico luogo. Abbiamo immaginato invece un viaggio attraverso le Marche. In una stagione storica segnata da guerre, divisioni, nuove solitudini e contrapposizioni, ricordare Francesco non significa rifugiarsi nel passato. Significa utilizzare una grande eredità del passato per interrogarci sul presente”.
Il vicepresidente Rossi: “Riferimento di pace e fratellanza”
“La sua figura ancora oggi attualissima è un riferimento di pace e fratellanza per tutti noi. Attraverso queste celebrazioni, che l’Ufficio di Presidenza ha voluto promuovere, vogliamo rivitalizzare l’attualità del pensiero francescano in questo particolare momento storico, difficile e particolare sotto tanti punti di vista, tramite approfondimenti culturali ed artistici”, ha aggiunto il Vicepresidente del consiglio Giacomo Rossi.
Il vicepresidente Piergallini: “La radicalità del suo messaggio deve essere di ispirazione”
“La contemporaneità dell’esempio di Francesco – ha detto l’altro vicepresidente, Enrico Piergallini – continua a interrogarci: nel suo tempo, dilaniato dalle guerre di religione, perseguì la via del dialogo; agli albori della società capitalistica si fece il più povero tra i poveri; prima ancora che l’uomo pretendesse di essere padrone della Natura, Francesco ne divenne Fratello. La radicalità del suo messaggio morale, religioso e politico ancora oggi deve essere di ispirazione”.
Il Consigliere Segretario Ausili: “Questa celebrazione riscopre il patrimonio francescano”
“Le Marche sono attraversate da una straordinaria geografia francescana: dal porto di Ancona, da cui Francesco partì nel 1219 verso l’Oriente, ai luoghi del suo passaggio a Sirolo, Osimo e Staffolo, fino al Fabrianese, dove a Valleremita si trova quella che viene chiamata la Porziuncola delle Marche. Celebrare gli 800 anni significa riscoprire questo patrimonio e valorizzare una storia che unisce territori, comunità e identità della nostra regione”. Così il consigliere segretario Marco Ausili.
La Consigliera Ruggeri: “I suoi insegnamenti devono guidare la nostra azione politica”
“La figura del Santo ci parla al cuore con un’eco fortissima, perché i suoi insegnamenti universali – la tutela del creato e della nostra casa comune, la difesa degli ultimi, la fraternità, la pace e la cultura del dialogo tra i popoli – sono la bussola che guida, o dovrebbe sempre guidare, la nostra azione politica e la nostra visione di comunità globale, e proprio in questi tempi diﬃcili sono più attuali che mai”.
IL CALENDARIO
- SARNANO – 25 SETTEMBRE 2026
“Francescani illustri marchigiani nella storia”: convegno inaugurale dedicato alla presenza francescana nelle Marche.
- ANCONA – 2 OTTOBRE 2026
“Pace, dialogo e non violenza”: convegno e tavola rotonda dedicati al viaggio di San Francesco in Terra Santa e all’incontro con il Sultano Malik al-Kamil.
- FANO – 6 OTTOBRE 2026
In occasione dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco, il progetto farà tappa presso l’Ex Chiesa di San Domenico con un concerto musicale dedicato alla figura del Santo.
- MONTEGIORGIO – 9 OTTOBRE 2026
Presentazione del volume “Fioretti di San Francesco e la presenza nelle Marche”.
- MACERATA FELTRIA – 13 NOVEMBRE 2026
Spettacolo teatrale “Lu Santu Jullare Francesco” di Mario Pirovano.
- SAN SEVERINO MARCHE – 13 NOVEMBRE 2026
“Il Cantico delle Creature”: convegno dedicato alla nascita del Cantico e alla figura di Fra Pacifico.
- MONTEPRANDONE – 11 DICEMBRE 2026
Convegno conclusivo dedicato ai Monti di Pietà.