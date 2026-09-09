Cremona, il NY Times celebra la Festa del Torrone: “E’ tra gli eventi più suggestivi d’Europa”

C’è un appuntamento autunnale italiano che ha conquistato la prima pagina dello stile di vita globale. Il New York Times ha inserito la Festa del Torrone di Cremona, che tornerà ad animare il centro storico dal 7 al 22 novembre 2026, tra i festival gastronomici più suggestivi ed entusiasmanti del panorama europeo, definendo la città del Torrazzo una tappa imprescindibile per i viaggiatori gourmand e gli amanti della grande cultura italiana. Nell’approfondimento firmato dalla testata statunitense, Cremona viene descritta come il cuore pulsante dell’arte liutaria mondiale – patria di Antonio Stradivari – capace di trasformarsi ogni autunno in una capitale del gusto e dello spettacolo a cielo aperto. Tra vicoli storici percorsi dall’aroma di miele e mandorle tostate, il diario di viaggio americano celebra un evento unico che sa coniugare la solida tradizione dolciaria nata nel 1441 con le più audaci tendenze della cucina contemporanea.

Il plauso della stampa estera consacra il percorso di posizionamento dell’evento, pensato per superare il classico impianto fieristico e diventare un vero volano di attrazione turistica internazionale. Essere celebrati da un’istituzione come il New York Times conferma che la direzione intrapresa è quella corretta, – commenta Stefano Pelliciardi, patron di SGP Grandi Eventi – La Festa del Torrone non è soltanto una celebrazione gastronomica, ma un grande festival culturale ed esperienziale. La nostra sfida è valorizzare questa potenziale ampliando l’offerta anche nei giorni feriali e intercettando un turismo colto, desideroso di scoprire le meraviglie della città e della sua storia con ritmi più distesi”. Con le sue vie animate da produttori artigianali provenienti da tutta Italia, le degustazioni guidate e le grandi attrazioni, la Festa del Torrone di Cremona si conferma una destinazione d’eccellenza nell’autunno europeo, pronta ad accogliere visitatori da ogni parte del mondo.