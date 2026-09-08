Terme di Traiano, presentato il più grande complesso di affreschi e mosaici dell’antica Roma

A Roma è stato presentato quello che le autorità ritengono il più grande complesso di affreschi e mosaici dell’antica Roma. La “Città dipinta” e il “Grande mosaico”, risalenti al I secolo d.C., raffigurano una città marittima e furono scoperti negli anni ’90 in una galleria sotterranea delle Terme di Traiano, sul colle Oppio. L’affresco mostra dall’alto una città portuale fortificata ed è il più grande murale antico di questo tipo. Il mosaico, alto circa 15 metri, presenta colonne decorate, elementi architettonici e figure distribuiti su quattro livelli. Le opere saranno aperte al pubblico per la prima volta, inizialmente nei fine settimana e per gruppi di 15 persone, così da valutarne la reazione all’umidità e alle condizioni climatiche. Le Terme, inaugurate da Traiano nel 109 d.C., si estendevano su sei ettari ed erano il più grande complesso termale dell’epoca.