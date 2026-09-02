Baldassare Longoni, a Villa Bernasconi la mostra “Umanità al lavoro”

Dal 5 settembre al 5 ottobre 2026 Villa Bernasconi ospita la mostra ‘Umanità al lavoro. La pittura di Baldassare Longoni’, dedicata all’artista nato a Dizzasco, in Val d’Intelvi, l’11 novembre 1876, ‘pittore del Lago di Como’ per nascita e poetica.

L’esposizione celebra il centocinquantesimo anniversario della nascita di Longoni e sarà allestita in uno degli spazi più suggestivi della villa-museo di Cernobbio: la torretta liberty, eccezionalmente aperta al pubblico per l’occasione.

L’evento, ideato dalla giornalista e scrittrice Candida Morvillo, appassionata dell’artista e del suo territorio, è organizzato dal Comune di Cernobbio e realizzata con il patrocinio del Comune di Dizzasco, di APPACuVI – Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi, dell’Associazione Amici di Dizzasco e Muronico, degli Amici di Como e di Lions Internationl Como Plinio il Giovane Cernobbio. Media Partner è Como Magic Lake Review.

Cuore dell’evento è il monumentale trittico ‘Terra dorata d’Italia’, di proprietà di Banco BPM, composto da tre grandi tele dedicate all’aratura, alla mietitura e al lavoro nei campi. Le opere, realizzate nel 1940, sono eccezionalmente esposte a Cernobbio grazie al prestito del Patrimonio Artistico di Banco BPM, così da restituire al territorio un nucleo significativo della produzione di Baldassare Longoni, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire il suo sguardo sul rapporto tra uomo, natura, lavoro e paesaggio.

Le tre tele sono: ‘Aratura’, ‘Mietitura’ e ‘Contadini che zappano la terra’.

La torretta liberty di Villa Bernasconi e i temi della mostra

La scelta di Villa Bernasconi, capolavoro del Liberty lombardo e luogo profondamente legato alla storia dell’operosità e dell’imprenditoria del territorio, contribuisce a costruire un dialogo naturale con l’opera di Baldassare Longoni.

Le decorazioni floreali, la luce della torretta e il carattere intimo dello spazio accompagnano i visitatori in un percorso raccolto, pensato non come grande retrospettiva, ma come incontro ravvicinato con un artista capace di parlare ancora oggi a temi di grande attualità: la sostenibilità, l’ambiente, la tutela del paesaggio, il legame tra la comunità e la terra.

L’esposizione è visitabile gratuitamente su prenotazione nei giorni di apertura del museo, con accesso contingentato a dieci persone per volta. Grazie alla collaborazione tra Villa Bernasconi e Banco BPM, prende così forma un evento insieme esclusivo e democratico: esclusivo per il luogo normalmente chiuso al pubblico, per il carattere raccolto dell’allestimento e per l’accesso contingentato; democratico perché gratuito e aperto a cittadini, visitatori e turisti.

L’originalità della formula e l’attualità dei temi affrontati hanno portato il Forum TEHA, organizzato da The European House – Ambrosetti, a inaugurare l’esposizione con una preview privata riservata ai propri ospiti internazionali e un intervento del celebre storico dell’arte Sergio Gaddi.

Dal 5 settembre 2026, poi, la mostra sarà aperta al pubblico.

Baldassare Longoni, il pittore del Lago di Como

Figura di rilievo dell’arte italiana del primo Novecento, Baldassare Longoni fu pittore vicino al Divisionismo, partecipò a diverse Biennali di Venezia e ottenne importanti riconoscimenti.

Le sue opere sono oggi conservate in prestigiose collezioni pubbliche e private, tra cui la Banca d’Italia e musei civici italiani. Accanto alla pittura, Longoni ebbe anche un profilo moderno e innovativo: guidò il dipartimento di illuminazione d’interni della Compagnia Anonima Continentale di Milano, attiva nella produzione di lampioni e apparecchi illuminanti legati alla nascente tecnologia elettrica.

“Ospitare questa mostra nella torretta di Villa Bernasconi significa riscoprire, attraverso lo sguardo di Baldassare Longoni, il legame tra le persone e i luoghi che abitano – ha dichiarato Matteo Monti, sindaco di Cernobbio – I suoi paesaggi raccontano un territorio, ma anche il senso di appartenenza di chi lo vive: un sentimento che, a distanza di più di un secolo, continua a parlare anche a noi”.

Con ‘Umanità al lavoro. La pittura di Baldassare Longoni’, Cernobbio rende omaggio a un artista profondamente legato al Lago di Como, ma al tempo stesso sorprendentemente contemporaneo.

Il suo ‘Terra dorata d’Italia’ invita a guardare il paesaggio non solo come immagine da contemplare, ma come spazio da abitare, custodire e restituire alle generazioni future.