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venerdì 7 agosto 2026

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Morto Francesco Guccini, quando con Milo Manara parlava del suo amore per il fumetto

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Era il 2016 quando Francesco Guccini, morto oggi a 86 anni, parlava del suo amore per i fumetti dal palco del Lucca Comics, al fianco di Milo Manara. “Mio padre me li proibiva perché diceva che mi avrebbero disabituato alla lettura”, ha dichiarato il grande cantautore in quell’occasione. “Come lettore mi è sempre piaciuto, fin da ragazzino. Leggevo Flash Gordon, Il piccolo sceriffo ma mi sono innamorato follemente del Paperino di Carl Barks”, ha aggiunto Guccini raccontando di un amore diventato poi anche mestiere, lavorando come sceneggiatore per il fumettista Bonvi ed altri. Insieme a lui, a quell’evento, c’era il maestro del fumetto, Milo Manara.