Francesco Guccini e la storica trattoria da Vito: "Tutte le notti qui con Lucio Dalla, musica e vino rosso"

Bologna e non solo è in lutto per la morte di Francesco Guccini. Nel capoluogo emiliano, dove il cantautore ha vissuto per molti anni, uno dei luoghi del cuore dell’artista è stata sicuramente la Trattoria da Vito, dove Guccini, assieme a Lucio Dalla, era di casa. Alice Pagani è la nipote dello storico proprietario Vito, e figlia di Paolo, grande amico del cantautore. “Stavano qua tutte le notti a giocare al tarocchino bolognese, suonavano, vino rosso fino alle 4 di mattina, quando mio nonno suonava la campana”, ricorda con commozione la donna, attuale proprietaria del locale. “Era un uomo di grande spessore, un grande poeta, un grande cantante”, ha aggiunto. “Sono molto dispiaciuta per quello che è successo, ho già mandato un telegramma alla figlia – ha proseguito parlando con i giornalisti fuori dal locale. La morte di Guccini, ha raccontato, “è stato un colpo, non me l’aspettavo. Penso alla famiglia, deve essere stato un colpo duro”.