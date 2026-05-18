Salone Libro 2026: presentato progetto 'Mavah', assicurazione e finanza spiegate in modo semplice

Il mondo dell’assicurazione e della finanza non è mai stato così vicino ai giovani. E’ stato presentato al Salone del Libro di Torino il progetto ‘Mavah’, iniziativa di Fondazione Tancredi con il sostegno di Reale Foundation nata per aiutare ragazzi e ragazze a orientarsi nell’ambito del risparmio e della gestione del rischio. L’obiettivo è quello di diffondere tra le nuove generazioni – con un linguaggio vicino a loro – una nuova consapevolezza economica e assicurativa. “E’ un progetto speciale, diverso dagli altri, perché tutto il materiale realizzato, dieci schede didattiche, due videopodcast in venti episodi, è stato pensato per i ragazzi, utilizza il loro linguaggio e spiega in maniera semplice e chiara dei concetti che per pregiudizio vengono ritenuti difficili da comprendere e anche un po’ noiosi. E’ un progetto smart, divertente, snello, che è congeniale ai ragazzi”, ha dichiarato Anna Picciallo, Direttore di Fondazione Tancredi, ente che “ha lo scopo di accrescere e divulgare la cultura in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario, e lo fa con azioni concrete, con progetti dedicati a ogni fascia d’età con particolare riguardo ai giovani – ha concluso – L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini accompagnandoli in un percorso di alfabetizzazione in queste materie”. Per parlare ai giovani è stato scelto uno di loro, Michele Osiride, content creator e ‘volto’ dei videopodcast, equamente suddivisi in dieci ‘pillole’ legate al ramo assicurativo e dieci legate a quello finanziario. Di fronte alla platea degli studenti, che per l’occasione hanno affollato l’Arena Piemonte del Salone, la presentazione del progetto è diventata un’occasione per testare le competenze dei ragazzi in materia. “La cosa più difficile è stata trovare un giovane che avesse voglia e le qualità giuste per raccontare questo progetto ai giovani come lui e lo abbiamo fatto attraverso un’altra collaborazione virtuosa che è quella con AltraNapoli, una associazione che si occupa di formare ragazzi alle professioni dell’audiovisivo, a Napoli, fra ragazzi che provengono da quartieri difficili – ha spiegato Virginia Antonini, General Manager di Reale Foundation – Attraverso di loro abbiamo individuato la grande star e il grande attore dei nostri podcast che è Michele Osiride, che ha saputo raccontare davvero con un linguaggio accessibile e comprensibile la finanza e l’assicurazione ai giovani”. Con questo progetto Reale Foundation vuole “provare a restituire ai giovani il valore che loro ci permettono di generare come fondazione sui territori nei quali operiamo – ha proseguito Antonini – Crediamo che dandogli un accompagnamento su dei temi che non sono facilmente accessibili possiamo estendere quello che è il valore della mutualità anche alla comprensione di tematiche che necessitano di una comunità di supporto per essere capite appieno”.