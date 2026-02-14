Parma, Brian Eno torna in Italia con un progetto artistico diffuso

Brian Eno, musicista e compositore britannico inventore della musica d’ambiente, torna in Italia quattro dopo la sua ultima creazione nel nostro Paese e a un triennio di distanza dal Leone d’Oro alla carriera ricevuto dalla Biennale di Venezia.

Dal 30 aprile al 2 agosto, la città di Parma ospiterà un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso creativo, che coinvolgerà il Complesso Monumentale di San Paolo e l’Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica.

Nel primo sboccerà “SEED”, progetto artistico che si articola e sviluppa in due fasi: la prima prevede la presentazione al pubblico, per un periodo di circa tre mesi, dell’installazione audio site-specific “Installation for Giardini di San Paolo”, creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temelkuran. Saranno i visitatori a creare la loro personale colonna sonora, muovendosi liberamente all’interno dello spazio. Immerso in una sorta di atmosfera idealizzata, il pubblico sarà guidato attraverso un’esperienza d’ascolto sinestetica, tra composizioni che, cambiando costantemente, regaleranno ad ogni nuovo visitatore un’esperienza sempre diversa e unica. Al termine – nella seconda fase – l’opera troverà nuova vita e definitiva collocazione presso la Casa del Suono. L’esperienza d’ascolto vissuta dal pubblico nei Giardini di San Paolo sarà infatti oggetto di field recording e impressa su vinile – stampato in un’unica copia e a cura dello stesso Eno – integrato nella collezione permanente della Casa del Suono, a testimonianza della collaborazione tra l’artista britannico e la Città di Parma.

Gli imponenti spazi della Crociera dell’Ospedale Vecchio saranno invece sede di “My Light Years”, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno, esposte assieme in un unico luogo, un vasto e monumentale complesso architettonico finalmente tornato a rispondere alla sua vocazione pubblica e collettiva. Tra i lavori cardine del percorso espositivo emergono 77 Million Paintings (2006) e Face to Face (2022), due opere che sintetizzano la riflessione di Brian Eno sul tempo, sulla percezione e sull’identità nell’era digitale.

Entrambi promossi dal Comune di Parma, curati e prodotti da Alessandro Albertini (Influxus) in collaborazione con Dominic Norman-Taylor, Juliana Consigli e Martin Harrison (Lumen London), “My Light Years” è sostenuto da Fondazione Cariparma, che condivide con l’Assessorato alla Cultura l’importanza del potente ruolo dell’arte in ottica di supporto e sviluppo al territorio. SEED, invece, si è classificato primo, per punteggio e per entità del finanziamento ricevuti, nella graduatoria dei progetti dell’avviso pubblico PAC2025 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il Sindaco Michele Guerra dichiara: “La mostra di Brian Eno rappresenta un momento importante per la città di Parma almeno da due punti di vista. Prima di tutto perché grazie all’arte di Brian Eno portiamo avanti una idea di contemporaneità produttivamente contaminata nei linguaggi e ramificata nelle forme e negli ambienti che attraversa. Ed è questo oggi uno dei modi più utili e sfidanti di pensare la presenza e la pervasività dell’arte contemporanea. In secondo luogo, Brian Eno a Parma è importante per i luoghi in cui si manifesterà: il Complesso del San Paolo e l’Ospedale Vecchio. Due luoghi storico-monumentali straordinari e unici, passati attraverso enormi progetti di riqualificazione e restituzione al loro valore e ruolo pubblico. Ciò che la politica dovrebbe sempre fare. Soprattutto per la Crociera dell’Ospedale, si tratterà di un esordio, di una prima assoluta, dopo l’assaggio avuto, quando ancora era cantiere, durante Parma Capitale Italiana della Cultura. Oltre la preziosità della mostra e il valore di Eno, cresce un progetto artistico-culturale di città di respiro lungo, di cui possiamo andare fieri e che dobbiamo continuare a sostenere”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Parma, Lorenzo Lavagetto, dichiara: “Accogliere a Parma l’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno significa offrire alla città un’opportunità culturale straordinaria. Parliamo di uno dei più autorevoli interpreti della musica e dell’arte tra Novecento e Duemila, una figura di rilievo internazionale che sceglie di abitare due luoghi simbolo come il Complesso Monumentale di San Paolo e l’Ospedale Vecchio, restituendoli pienamente alla fruizione pubblica attraverso due progetti distinti e complementari. Ringraziamo il Ministero della Cultura per aver sostenuto il progetto e Fondazione Cariparma, il cui supporto è stato determinante per rendere possibile un’iniziativa di questa portata. È anche grazie a queste sinergie che luoghi recentemente riqualificati tornano a vivere come spazi di cultura, confronto e crescita per tutta la comunità”.

Brian Eno spiega: “La mia sensazione è che fare arte possa essere più utilmente pensato come il giardinaggio: pianti alcuni semi e poi inizi a osservare cosa succede tra loro, come prendono vita e come interagiscono. Questo approccio è talvolta chiamato “procedurale”. Io lo chiamo “generativo”. Proprio come un giardino è diverso ogni anno, anche un’opera d’arte generativa potrebbe essere diversa ogni volta che la vedi o la senti. L’implicazione è che un’opera del genere non è mai veramente finita, non c’è mai uno stato finale. Ai Giardini di San Paolo realizzerò una nuova opera pensata specificamente per questo luogo. Riempirà l’intero spazio, che è molto suggestivo e che rappresenta una sorta di posto segreto, chiuso per molti anni e oggi finalmente svelato”. Sulla collezione che sarà esposta all’Ospedale Vecchio l’artista aggiunge: “Mi ha davvero entusiasmato. È un edificio immenso ed è stata una vera e propria sfida capire come distribuire le opere in uno spazio così grande. Alcune sono contemporanee, ma la maggior parte sono più datate e includono alcune delle primissime installazioni luminose che ho realizzato negli anni ’70. Sarà uno spettacolo piuttosto vario e richiederà al pubblico lunghe camminate”.

“Sono orgoglioso della collaborazione con il Comune di Parma e l’Assessorato alla Cultura e di questa sua costante crescita ed evoluzione: è testimonianza di come la nostra filantropia debba fondarsi sui valori della fiducia e della collaborazione. Solo così possiamo impattare positivamente sul nostro territorio, agendo un ruolo strategico al fianco di quelle realtà che ogni giorno si impegnano per una comunità che progredisce insieme, più equa e inclusiva. La presentazione di oggi è “solo” un primo pezzo di un percorso più articolato che conferma l’impegno della nostra Fondazione nei confronti del sistema culturale di Parma e di quei progetti artistici capaci di favorire la crescita della nostra comunità”, sostiene Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma.