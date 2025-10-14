“Un colpo di vento”, Marco Sabatini Scalmati presenta a Roma il suo libro di poesie

Il 22 ottobre a Roma, alle 18.30, presso Fedro School of Coaching & Mentoring (Via Gregoriana 5), Marco Sabatini Scalmati presenta il suo libro di poesie “Un colpo di vento”.

Introdotti dal Co-fondatore di Fedro, Bruno Benouski, converseranno con l’autore Roberta Calabrese, Consigliera Delegata Treccani Accademia, e Luciano Lanna, Direttore Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

In tempi di guerre, di incertezze, di conflitti, destabilizzazioni, disorientamento generale “Un colpo di vento” di Marco Sabatini Scalmati rappresenta la metafora dei cambiamenti repentini nella vita di ciascuno di noi, fughe, ritorni, perdite, vittorie.

E qui la poesia, la scrittura, la parola, pur nella dimensione privata, intimistica dell’autore (l’amore, il rapporto genitore-figlio) fanno da “specchio” a quella universalità di emozioni umane che si avvicendano e alternano nello scorrere dell’esistenza: sorpresa, gioia, tristezza, malinconia, paura, orgoglio, speranza.

Il libro – che raccoglie 85 poesie in 7 capitoli – non è un invito a fuggire dalla realtà, bensì un appello ad agire con più consapevolezza

per “allontanare l’insorgere delle paure”, proprio come fa un colpo di vento diradando la nebbia, a “scegliere dove e con chi stare”, per mettersi di più in ascolto di se stessi e degli altri, a essere capaci di costruire ponti per superare i muri dell’umano vivere.

Sabatini Scalmati, giornalista, impegnato nel sociale e sostenitore dei diritti delle persone con disabilità, dedica la sua opera “ai più deboli, ai sognatori, a chi immagina e si impegna per un futuro migliore”, e con la sua esperienza e sensibilità offre a tutti noi un viaggio emotivo di trasformazione, di rinascita, di amore e speranza per la vita.