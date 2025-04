I premiati di quest'anno: Vito Pertosa, Daniele Franco, Mauro Dionigi, Pier Giuseppe Pelicci, Fabio Cerchiai

Torna anche quest’anno, a Perugia, il prestigioso appuntamento con il Premio “Il Perugino, Artista e Imprenditore”, organizzato dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito – Anspc e giunto alla sua ottava edizione. La cerimonia di consegna, che verrà aperta dal Presidente di Anspc, Ercole P. Pellicanò, si svolgerà martedì 15 aprile 2025, alle 17.00, presso il Teatro Collegio di Merito della Sapienza – Fondazione Onaosi, nel cuore del capoluogo umbro.

Il premio, organizzato da Fondazione Perugia viene assegnato a personalità, nazionali e internazionali, che, richiamando la figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, abbiano manifestato particolari doti di creatività e capacità realizzatrici, dando un contributo alla esaltazione dei più alti valori, economici e sociali, del Paese.

‘Il Perugino’, i premiati

A ricevere il Premio ‘Il Perugino’ in questa edizione saranno Vito Pertosa, Presidente Mermec S.p.A. e Angel Holding (laudator Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria); Daniele Franco, Presidente Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e già Ministro dell’Economia (laudator: Ignazio Visco, Governatore Onorario Banca d’Italia); Mauro Dionigi, Amministratore Delegato S&F Farmaceutici Spa (laudator: Enrico Guarducci, Presidente Ordine dei Commercialisti di Perugia); Pier Giuseppe Pelicci, Direttore Dipartimento Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia – IEO (laudator: Brunangelo Falini, Ordinario di Ematologia dell’Università degli Studi di Perugia).

Il Premio per la carriera andrà invece a Fabio Cerchiai, Presidente Federazione Banche Assicurazioni e Finanza – Febaf (laudator: Maria Bianca Farina, Presidente Emerito Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – Ania).

Il Premio si conferma così come un’occasione unica per riflettere sul ruolo dell’impresa come motore di crescita, ma anche di cultura e bellezza, in linea con l’eredità lasciata dal Perugino.

