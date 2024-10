Il direttore della kermesse, Juergen Boos: "Confrontare idee diverse senza risse"

Protagonista nella sua pluralità culturale, nella sua produzione letteraria e nella sua apertura, anche al dissenso. Si presenta così l’Italia Ospite d’Onore alla Buchmesse 2024. In occasione della cerimonia di apertura della Fiera del Libro di Francoforte, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha evidenziato come “l’editoria italiana mostra una personalità forte, aperta e plurale, che riflette la solidità della nostra industria del settore, una realtà dinamica, una realtà in crescita”. Giuli, che ha definito la cultura “la nostra religione universale civile”, ha tenuto anche a sottolineare che come ministro della Cultura nella sua missione istituzionale “è intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di dissenso. Compreso quello che possa ritorcersi nei confronti del governo a cui mi onoro di appartenere”.

Giuli: “Auspico che prevalgano armonia e concordia”

“Auspico soprattutto che prevalgano armonia e concordia“, ha detto ancora il ministro. La pluralità e la “forza” della cultura e della letteratura italiana sono state sottolineate anche dalla ministra della Cultura tedesca, Claudia Roth, che ha ricordato i “forti legami con l’Italia”. Roth ha anche evidenziato come “la letteratura è uno strumento contro fake news, populismo ed espressioni d’odio”.

Il direttore Boos: “Confrontare idee diverse senza risse”

“I libri ci rendono cittadini responsabili e promuovono il rispetto della diversità”, ha detto ancora Roth. La diversità della proposta di questa Buchmesse, anche grazie alla presenza italiana, è stata elogiata dal direttore della Fiera, Juergen Boos. Nonostante le polemiche che hanno preceduto l’evento per le mancate presenze di autori come Roberto Saviano, che sarà presente poi a Francoforte ospite del suo editore tedesco e che ha parlato di “censura” da parte del governo. Boos ha spiegato che alla Fiera “abbiamo molti autori, che avranno modo di esprimersi sia all’interno della Buchmesse, sia negli eventi che si svolgeranno durante la Fiera. Si tratta di diversità e di confronto di idee, senza risse. Questo è quello che fa la letteratura: dare alle persone una voce. Discuteremo tra di noi, a volte duramente, ma ci ascolteremo a vicenda con una mentalità aperta rispettando l’opinione degli altri. Questo è quello che rappresenta la Buchmesse: la piattaforma di un discorso pacifico e democratico“. Boos ha anche detto che “è il momento giusto per avere l’Italia qui”, parlando poi di un “incontro molto costruttivo” con il ministro Giuli.

