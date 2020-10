Whirlpool, de Magistris: "Governo debole, si arrende agli americani e abbandona gli operai"

(LaPresse) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris spegne le luci di Palazzo San Giacomo e piazza Municipio per manifestare vicinanza e solidarietà agli operai della Whirlpool in lotta da 18 mesi per scongiurare la chiusura del sito partenopeo. "Napoli è a lutto, il governo ha alzato bandiera bianca, abbandona gli operai e la città spegne le luci".