Vulcani, nuova esplosione sullo Stromboli. Protezione civile: No danni

di ect

Milano, 29 ago. (LaPresse) - Continua l'attività dello Stromboli, 'sorvegliato speciale' dopo la violenta eruzione di ieri sull'isola siciliana. In serata, dopo le 22.30, si è verificata una nuova esplosione, seguita da due repliche di inferiore intensità. La sala operativa della Protezione civile regionale, contattata telefonicamente da LaPresse, fa sapere di essersi messa in contatto con il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, da cui ha ricevuto conferma in merito al non esserci danni a persone o cose, ma trattarsi di un proseguo dell'attività eruttiva di mercoledì. La Protezione civile regionale non ha al momento ricevuto comunicazione alcuna dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in merito a un'eventuale emergenza.

