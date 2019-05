Viterbo, restano in carcere i due giovani accusati di stupro

Restano in carcere Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci i due militanti di estrema destra indagati per aver pestato e stuprato una 36enne a Viterbo. La gip Rita Cialoni ritiene ci sia "pericolo di inquinamento probatorio" e per questo conferma le esigenze cautelari in carcere per i due ventenni. Intanto la procura di Viterbo ha deciso di affidare una consulenza sui cellulari dei due militanti di estrema destra.

Obiettivo degli inquirenti è capire chi abbia ricevuto, nel giro di amici e familiari dei due ventenni, i tre video e le quattro fotografie che riprendevano la sera dell'incontro tra la donna è i due ragazzi. La procura è convinta che il materiale in questione sia stato diffuso su almeno due gruppi di chat su Whatsapp: alcuni amici invitarono i due a cancellare i video in questione, e Chiricozzi cancellò la app eliminando dal telefono le tracce dei video.

