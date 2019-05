Viterbo, fermato un uomo per l'omicidio del commerciante

Un uomo è stato fermato a Viterbo per l'omicidio del commerciante Norveo Fedeli. Il 74enne è stato trovato morto venerdì, con il cranio fracassato, nel suo negozio in Via San Luca, nel centro della cittadina.

Il corpo di Fedeli era vicino alla cassa. A trovarlo un passante che ha avvertito la polizia. La vittima sarebbe stata colpita più volte alla testa con un oggetto contundente.

