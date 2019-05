Viterbo, commerciante ucciso in negozio al centro

Trovato morto in un lago di sangue un commerciante 70enne di Viterbo. È successo nella tarda mattinata di venerdì in Via San Luca, nel centro della cittadina: il corpo dell'uomo era vicino alla cassa, nel suo negozio. A trovarlo un passante che ha avvertito la polizia.

La vittima sarebbe stata colpita più volte, con un oggetto contundente, alla testa. Ancora ignote le cause dell'omicidio su cui indaga la squadra mobile.

