Viterbo, 16enne muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale

Questa mattina una ragazza di 16 anni è stata trovata morta nel suo letto dai genitori, a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Sulla morte indagano i carabinieri della compagnia locale, che hanno eseguito un sopralluogo. Ieri la 16enne era stata accompagnata nell'ospedale Belcolle di Viterbo per problemi di ansia. Era stata visitata e dimessa attorno alle. In seguito a quanto avvenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una task force di ispettori del Ministero all'ospedale per accertamenti sull'accaduto.

