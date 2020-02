Virus cinese, Spallanzani: 13 pazienti tutt'ora sottoposti a test

di ect

Milano, 1 feb. (LaPresse) - "Presso l'Istituto sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt'ora in corso". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma. "Altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro Istituto e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus", scrivono i sanitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata