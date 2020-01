Virus cinese, per italiani Wuhan si studiano ipotesi: verso no a Pratica di mare

di npf/abf

Roma, 30 gen. (LaPresse) - Per gli italiani in arrivo da Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus, sono allo studio varie ipotesi tra Ministero della Difesa e Ministero della Salute. E' quanto si apprende. Per il periodo di due settimane di quarantena si ipotizzerebbe anche una struttura militare, anche se, al momento, viene esclusa Pratica di mare.

