Virus cinese, donna residente a Frosinone negativa a test

di ect

Milano, 1 feb. (LaPresse) - “La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone che è stata portata il 31 gennaio presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è negativa al test per il nuovo coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato complessivo della salute”. Lo dichiara in una nota l'assessorato alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio dopo la comunicazione della Direzione sanitaria dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata