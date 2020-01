Virus cinese, a Roma sigillata stanza hotel presa da coppia

Milano, 30 gen. (LaPresse) - E' stata sigillata dalla polizia la stanza dell'hotel di Roma dove ha alloggiato la coppia di turisti cinesi, marito e moglie, ricoverati allo Spallanzani per accertare il contagio di coronavirus. La struttura si trova in via Cavour. Gli agenti della questura della Capitale sono intervenuti dopo essere stati allertati dall'ospedale.

