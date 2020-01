Virus Cina, coppia faceva parte di comitiva turisti

di abf

Roma, 30 gen. (LaPresse) - La coppia di turisti cinesi ricoverata in isolamento allo Spallanzani e positiva ai test sul coronavirus faceva parte di una comitiva di turisti cinesi in Italia per un tour. In totale il gruppo era composto da 21 persone: i 19 restanti sono stati subito portati allo Spallanzani dove sono attentamente monitorati. Secondo quanto apprende LaPresse, la positività è stata accertata dopo due test.

