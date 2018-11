Violenza sulle donne, Mattarella: "In Italia ancora troppi casi e poche denunce

Il messaggio del capo dello Stato nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il ministro Bonafede: "Nel prossimo Cdm ok a ddl su Codice rosso"

"Nel nostro Paese il fenomeno della violenza sulle donne è ancora tragicamente alto e la sua denuncia ancora troppo reticente. Si devono, quindi, favorire le condizioni migliori per superare questo ulteriore ostacolo soprattutto negli ambienti - come quello lavorativo - dove risulta più difficile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sabato migliaia di donne sono scese in piazza a Roma durante la manifestazione organizzata dal movimento femminista 'Non una di meno' dando vita così alla 'rivoluzione rosa' per dire 'basta a ogni forma di abuso e sopraffazione' sotto lo slogan 'stato di agitazione permanente'.

"La violenza sulle donne purtroppo non conosce confini geografici, distinzioni di classe o di età: è iscritta in tante singole biografie. In ogni sua forma, fino all'omicidio, non è mai un fatto privato né solo conseguenza di circostanze e fattori specifici, ma si inscrive in una storia universale e radicata di prevaricazione sulla donna - ha continuato Mattarella - Ogni ferita fisica e psicologica inferta a una bambina, ragazza o donna, ogni ingiustificata svalutazione delle capacità femminili sono forme di oppressione antica che rendono le donne meno libere, meno uguali, subalterne, infine vittime".

Per il capo dello Stato "vanno superate discriminazioni, pregiudizi o stereotipi sui ruoli e sulle attitudini basati sull'appartenenza di genere, iniziando dall'infanzia e in particolare dal mondo della scuola. La prevenzione avviene soltanto continuando a operare per una profonda trasformazione culturale che trovi il suo miglior esito nella promozione del rispetto e nell'affermazione delle donne nella società".

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, su Facebook ha annunciato: "Al prossimo consiglio dei ministri abbiamo all'ordine del giorno l'approvazione del disegno di legge sul Codice rosso che abbiamo già presentato con il ministro Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker, fondatrici dell'associazione Doppia difesa ispiratrice del provvedimento. Come avviene al pronto soccorso, alle denunce delle donne per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di semplice convivenza - ha spiegato Bonafede - sarà applicato un 'codice rosso'. La denuncia sarà portata direttamente sulla scrivania del pm che avrà un termine ristrettissimo - 3 giorni - per sentire la donna. E la polizia giudiziaria dovrà dare priorità alle indagini".

Secondo le statistiche, da sottolineato il guardasigilli, circa 9 donne su 10 non denunciano ciò che hanno subito, soprattutto fra le mura domestiche, "quindi chiunque trovi il coraggio di denunciare deve essere subito ascoltato".

A luglio scorso, ha continuato Bonafede, erano già 130 i femminicidi registrati nei 12 mesi precedenti. Si viaggia a una media di 150 l'anno, quasi uno ogni due giorni. Omicidi consumati nei contesti familiari, per mano di mariti o partner, ex o altri familiari. Le sentenze ci dicono che sul totale delle condanne per omicidi di donne, l'85 per cento sono classificabili come femminicidio, perché avvenuti in ambito familiare o all'interno di relazioni sentimentali poco stabili. Nel 2017 sono state 2.018 le sentenze definitive per violenza sessuale, 1.827 quelle per stalking.

"Si tratta di numeri che descrivono, soltanto parzialmente, la tragedia che si consuma quotidianamente nella nostra società", ha sottolineato Bonafede, "a tutte le donne che subiscono violenza faccio un appello: . Uno che approfitta della propria forza fisica per calpestare, anche fisicamente, un'altra persona non è degno di essere definito 'uomo'. Spesso si tratta di violenze all'interno della famiglia: nemmeno gli animali arrivano a questo punto".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata