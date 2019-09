Violenza sessuale su una modella, indagato figlio di Beppe Grillo

Violenza sessuale su una modella scandinava. Indagati per stupro di gruppo il figlio 19enne di Beppe Grillo, Ciro, e tre amici. L'inchiesta è della procura di Tempio Pausania, che ha ricevuto dai carabinieri di Milano la denuncia presentata dalla ventenne al rientro dalla Sardegna. La giovane ha raccontato di essere stata violentata nella villa del comico genovese e fondatore del Movimento Cinque Stelle in Costa Smeralda, dopo aver conosciuto i ragazzi in discoteca. Loro, invece, parlano di rapporto consenziente. Acquisiti dagli investigatori tutti i cellulari e un video, che sarebbe al centro dell'inchiesta.

