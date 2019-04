Violenza sessuale di gruppo, arrestati due esponenti di Casapound a Viterbo. Di Maio: "La pagheranno cara"

Avrebbero violentato una ragazza italiana in un circolo privato di Viterbo. È con questa accusa che due esponenti del movimento di estrema destra Casapound sono stati arrestati dalla polizia, che ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Uno dei due è consigliere comunale in un paese del viterbese.

La donna, un'italiana di 35 anni, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale di gruppo all'interno di un circolo privato di Viterbo di cui gli autori del reato avevano in quel momento l'uso esclusivo.

Il fatto di cronaca ha portato Luigi Di Maio a commentare in una nota: "Quanto accaduto a Viterbo è scioccante. I balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara. Se quanto riporta la stampa in queste ore corrisponde al vero mi auguro si facciano 30 anni di galera. La mia vicinanza e tutto il sostegno possibile alla donna e alla sua famiglia".

