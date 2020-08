Violento nubifragio a Verona, Vicenza e Padova: Zaia firma lo stato di emergenza

(LaPresse) Violento nubifragio in Veneto e in particolare a Verona, Vicenza e Padova. I vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 120 chiamate soprattutto dalla provincia della città scaligera con grandine, strade allagate, alberi sradicati e l'acqua che ha raggiunto livelli preoccupanti. Disagi e sanni in diverse zone di Verona dal quartiere residenziale di Borgo Trento al centro storico passando per la zona di Ponte Pietra dove è stato girato un video che circola in rete e che mostra l’acqua sommergere alcune auto.

Colpiti anche i comuni di San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda,Pescantina, Bussolengo, Sant'Ambrogio di Valpolicella dove bisognerà valutare i danni alla produzione vitivinicola. Il governatore Luca Zaia ha annunciato che firmerà la dichiarazione per lo stato di crisi per Verona e per altri comuni.

La situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che, in stretto collegamento con il sindaco di Verona, si legge in una nota, ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo.