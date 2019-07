Violenta grandinata a Pescara: feriti e danni. Chicchi grandi come arance

Una violenta grandinata si è abbattuta su Pescara in una giornata in cui il maltempo ha colpito la costa adriatica. Chicchi grandi come arance hanno provocato alcuni feriti. Infranti i parabrezza delle auto sfondati alcuni tetti. Danneggiate molte spiagge e strutture balneari abruzzesi, fa sapere su Twitter Strade dei Parchi società che gestisce l’autostrada A24 e A25.

"Le strade sono praticamente tutte bloccate, sulla città si è abbattuta una grandine con chicchi grandi come palline da baseball, una cosa mai vista". Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci descrive a LaPresse la situazione. "La situazione è di emergenza, sono stati messi in campo tutti volontari della protezione civile, tecnici comunali e ditte private", spiega ancora il sindaco, "subito dopo la grandinata ho sentito il presidente del Consiglio regionale, che si è attivato per la dichiarazione di stato di emergenza".

Situazione difficile anche nelle Marche "Appena conclusa la gestione dell'emergenza, iniziamo la ricognizione dei danni pubblici e privati necessari per valutare la richiesta della dichiarazione di stato di emergenza", dichiara David Piccini, dirigente del servizio Protezione civile della Regione.

