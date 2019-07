Vicenza, rogo in azienda di vernici: fumo e A4 chiusa

Un incendio sta interessando un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Il rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la provinciale 500 e l'autostrada A4. Al momento non si hanno notizie di persone ferite o rimaste coinvolte. La colonna di fumo nero denso è visibile a chilometri di distanza. "Si tratta di un incendio importante. Poco fa è stato necessario chiudere l'Autostrada A4 nel tratto con il quale confina l'Azienda a causa del denso fumo. Con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno intervenendo i nostri volontari della Protezione Civile.

L'Arpav sta eseguendo i campionamenti dell'aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse", ha affermato l'assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, che "sta seguendo l'evolversi" della situazione. "Rimaniamo in costante contatto con i vigili del fuoco - aggiunge - raccomandando ai cittadini e agli automobilisti di rimanere distanti dal luogo dell'incendio per non ostacolare le operazioni di soccorso". Il Comune raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre e di non uscire di casa almeno fino a tarda sera. "In via precauzionale il Centro Medico rimarrà chiuso nel pomeriggio. L'Amministrazione comunale sta monitorando la situazione in stretto contatto con Arpav.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata