Vicenza, camion in fuga travolge passeggino: grave bimbo di 14 mesi

Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni a Vicenza dopo essere stato travolto da un camion in fuga da un posto di blocco. E' successo nel tardo pomeriggio a Marostica, in provincia di Vicenza. Il piccolo si trovava nel passeggino e l'autista, che viaggiava a tutta velocità, lo ha investito. Sul caso indaga la polizia locale con l'ausilio dell'Arma dei carabinieri di Bassano Del Grappa.

