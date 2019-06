Vicenza, arrestato corriere della droga con 48 ovuli nello stomaco

di ect

Vicenza, 8 giu. (LaPresse) - La guardia di finanza di Vicenza ha arrestato un corriere della droga con 48 ovuli nello stomaco. L'uomo, T.V., cittadino libico di 26 anni, aveva con sè oltre mezzo chilo tra eroina e cocaina. Le fiamme gialle lo hanno bloccato in stazione a Vicenza: il 26enne, a cui sono stati controllati i documenti, era appena arrivato con un treno da Milano. Da un primo controllo è subito emerso che era già finito in manette nel 2016 per aver ingerito 65 ovuli di droga e, previo coordinamento con l'autorità giudiziaria, i finanzieri lo hanno sottoposto a esami sanitari all'ospedale di San Bortolo. La tac ha confermato il sospetto degli investigatori. Nell'apparato digerente del fermato, infatti, anche questa c'era una notevole quantità di ovuli.

