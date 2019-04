Vibo Valentia, maxi sequestro formaggio in stato deterioramento: 1 denuncia

di lcr

Milano, 4 apr. (LaPresse) - Maxi sequestro di formaggio in stato deterioramento in Calabria.

I Carabinieri del Nas di Catanzaro, unitamente ai militari della Stazione di Joppolo e al personale veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato una serie di servizi disposti dal Comando Carabinieri Tutela della Salute. Nell'ambito di quest'attività è stato eseguito un controllo all'interno di un caseificio di proprietà di una cooperativa agricola ubicato nella frazione Caroniti di Nicotera. All'interno della struttura i Carabinieri hanno trovato del formaggio stagionato in cattivo stato di conservazione dovuto alla presenza della muffa e in avanzato stato di deterioramento. Il formaggio era riposto in locali per la stagionatura in carenti condizioni igienico-strutturali. E' scattato il sequestro di circa 1000 forme di formaggio e ricotta per un peso complessivo di 1000 chilogrammi risultati, tra le altre cose, prive delle indicazioni di legge relative alla tracciabilità degli alimenti e pronti per la commercializzazione per un importo complessivo di 150mila euro. I prodotti erano destinati anche a catene di supermercati di livello nazionale e a stazioni di servizio autostradali.

E' stata disposta la chiusura-sospensione dei locali nei quali sono state riscontrate deficienze di natura igienico-strutturale mentre il legale rappresentante dell'azienda P. Z., 49 anni di Joppolo, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per la detenzione del formaggio in cattivo stato di conservazione.

