Viareggio, Miss Italia accende il secondo corso del Carnevale

Miss Italia 2019, Carolina Stramare, ospite del secondo corso mascherato del carnevale di Viareggio. La bellezza genovese ha infatti dato il via alla sfilata dei carri allegorici tornati a colorare le strade del centro della cittadina toscana per il secondo dei sei Corsi Mascherati in programma fino al 25 febbraio. Tra i carri più apprezzati quelli dedicati a Greta Thunberg e Cristiano Ronaldo due personaggi che non hanno bisogno di presentazioni e che hanno ispirato le creazioni di cartapesta dei sapienti maestri del Carnevale.