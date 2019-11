Viadotto crollato, Procura dispone chiusura di un tratto della A26

La Procura di Genova ha disposto la chiusura di un tratto dell'autostrada A26 che da Genova-Voltri porta a Gravellona Toce. La misura, che non ha precedenti, è stata adottata da Autostrade dopo il crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino per effettuare le dovute verifiche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, considerato lo stato di ammaloramento dei due ponti, entrambi finiti nell'inchiesta della Procura di Genova aperta dopo il crollo del ponte Morandi in relazione ai presunti report fasulli sulle condizioni dei ponti. Il tratto della A26 interessato è quello tra l'allacciamento con l'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia e lo svincolo di Masone. "Genova ora è isolata, siamo tornati agli Anni Trenta. Va bene il provvedimento per la sicurezza dei cittadini, ma il governo deve pensare anche all'economia di una città, deve garantire gli spostamenti e il primo sistema portuale italiano che ora è irraggiungibile. Spero che si chiarisca tutto questo", ha dichiarato il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Il comunicato:

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle ore 21:30 di oggi, lunedì 25 novembre, sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Tale misura viene assunta per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, presenti in tale tratta. La Direzione di Tronco condividerà i risultati di tali verifiche con gli enti competenti. In conseguenza di tale chiusura si consigliano i seguenti itinerari alternativi: Veicoli leggeri e autocarri fino a 7,5 ton (esclusi autobus) Per la A26 dalla A10 uscire a Prà e proseguire fino a Masone tramite la SP 456 del Turchino.

Per la A10 dalla A26 effettuare il percorso inverso.

- Veicoli pesanti superiori a 7,5 ton e autobus Per la A26 dalla A10 utilizzare la A7.

Per la A10 dalla A26 obbligo di deviazione sulla Diramazione Predosa Bettole, dalla quale, con fermo temporaneo e progressivo deflusso, sarà possibile procedere verso Genova lungo la A7. Potranno proseguire fino a Masone i soli mezzi pesanti con destinazione di scarico o carico nella zona collegata a tale svincolo.

- Itinerari di lunga percorrenza Per i collegamenti tra la A4, A26 e A21 verso la Toscana, utilizzare la A21 fino all'allacciamento con la A1 e da questa raggiungere Firenze o riprendere l'autostrada tirrenica tramite la A15.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata