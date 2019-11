Viabilità, incidente sulla A13: Colpita intera famiglia, c'è anche una bimba di pochi mesi

Un'intera famiglia distrutta da un incidente stradale avvenuto questa notte sulla A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova al chilometro 15. Padre, madre e la figlioletta di pochi mesi, sono morti mentre viaggiavano su un autocaravan per fare ritorno probabilmente a casa. Secondo le prime ricostruzioni un'auto avrebbe urtato il camper che dopo essersi ribaltato in mezzo alla carreggiata è stato colpito in pieno da un pullman sopraggiungente a bordo del quale viaggiavano una cinquantina di ragazzi di Pordenone di ritorno dalla famosa manifestazione per appassionati di fumetti LuccaComics. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella dinamica dell'incidente. Indagati per omicidio stradale i conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper a su cui viaggiava la famiglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata