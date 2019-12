Verona, operaio cade da tetto mentre lavora: morto dopo volo di 10 metri

di mad

Verona, 17 dic. (LaPresse) - Un operaio è morto a Oppeano, in provincia di Verona, cadendo dal tetto di un capannone dell'acciaieria Fdf. L'uomo, 64 anni, era dipendente di una ditta esterna ed era lì per lavori di manutenzione al tetto. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Legnago, è scivolato e ha perso l'equilibrio, cadendo al suolo da un'altezza di dieci metri. I medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne. La salma è stata trasferita all'ospedale Borgo Roma di Verona.

