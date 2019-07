Verona, clochard pestato e bruciato: fermati 3 senzatetto

di scp

Milano, 10 lug. (LaPresse) - Tre senzatetto sono stati fermati per il tentato omicidio di un altro clochard alla stazione di Villafranca di Verona. Un 42enne di origine rumena in condizioni critiche è stato soccorso lunedì mattina presto da un macchinista di un treno fermo in stazione; era stato pesantemente pestato e poi dato alle fiamme.

