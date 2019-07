Vercelli, Ordine medici: Pronti ad avviare procedimento disciplinare su Cannata

di scp

Vercelli, 22 lug. (LaPresse) - L'Ordine provinciale medici chirurghi e odontoiatri di Vercelli, in merito alle frasi contro i gay emerse sul profilo Facebook del dottor Giuseppe Cannata, vicepresidente del Consiglio comunale di Vercelli in quota Fratelli d'Italia, rende noto che "Cannata non è membro del suddetto ordine non ricoprendo alcun incarico all'interno del consiglio direttivo. Il dottor Cannata risulta essere semplicemente iscritto all'Ordine provinciale medici chirurghi e odontoiatri di Vercelli come previsto dagli obblighi di legge per la professione medica. In merito alle notizie riportate dai media sulla vicenda e per quanto attiene le segnalazioni arrivate all'Ordine di Vercelli, lo stesso Ordine provvederà ad avviare gli atti prodromici per l'apertura di un procedimento disciplinare come previsto dall'articolo 39 dpr 221/1950 con l'audizione del dottor Giuseppe Cannata".

