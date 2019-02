Vento e mare in burrasca, s'incaglia una nave turca a Bari

I forti violenti e la violenta burrasca che imperversa su Bari hanno spinto una nave mercantile turca, la Efe Murat, davanti al porto della città. Il mercantile si è incagliato. La nave era in transito da Ortona, in Abruzzo, verso la Turchia. Il vento forte e il mare in burrasca hanno spinto il mercantile davanti a Pane e Pomodoro. Sul posto, spiega la Guardia costiera, è intervenuto "un rimorchiatore e 2 M/V di Bari, che coordina le operazioni - si legge in un tweet -. Il vento a 40 nodi e il mare mosso rendono difficili le operazioni di disincaglio".

Ecco il comunicato della Guardia Costiera: "Alle 6 di questa mattina, la Nave Efe Murat, General Cargo di 97 metri, battente bandiera Turca, si è incagliata a circa 200 metri dalla costa, di fronte alla spiaggia di 'Pane e pomodoro' a Bari. La nave, che era partita da Ortona ed era diretta ad Aliaga in Turchia, aveva chiesto di potersi avvicinare in rada a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine. Durante l'avvicinamento alla costa, la Efe Murat, avendo presumibilmente perso la capacità di governo, si è incagliata. La nave è ora appoggiata, lato di dritta, sul frangiflutti e sul basso fondale. Il vento a circa 40 nodi e il mare molto mosso rendono difficili le operazioni di disincaglio. Sul posto sono già intervenuti due rimorchiatori e due motovedette Sar della locale Capitaneria di porto di Bari che sta coordinando le operazioni. A causa delle proibitive condizioni meteo-marine, tuttavia, i mezzi sopraggiunti per il soccorso sono dovuti rientrare in porto, essendo impossibilitati ad operare".

Dal Secondo nucleo aereo della base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania è decollato un elicottero - il Nemo - per assicurare, nel caso si rendesse necessaria, un'eventuale evacuazione d'urgenza di tutti i membri dell'equipaggio. È stato allertato, altresì, un ulteriore rimorchiatore da Brindisi. I membri dell'equipaggio sono tutti in buone condizioni di salute. La nave stava viaggiando senza carico a bordo e al momento non si registrano tracce di inquinamento.

Ischia - Il maltempo si è abbattuto anche sull'isola di Ischia (Napoli). Per il forte vento due navi si sono scontrate al porto. Secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera, nessuno è rimasto ferito. Le imbarcazioni hanno riportato leggeri danni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata