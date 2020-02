Ventimiglia, smantellata organizzazione traffico esseri umani: 10 arresti

di lcl

Milano, 13 feb. (LaPresse) - La polizia di Ventimiglia, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 stranieri tra cui una donna, dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani.

Il capo dell'organizzazione e leader indiscusso, ricercato e temuto negli ambienti malavitosi, è stata descritta dagli inquirenti come una persona priva di scrupoli, già noto alle forze dell'ordine per la sua natura particolarmente aggressiva. Per anni è riuscito ad evitare l'arresto.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il settore di polizia di frontiera di Ventimiglia.

