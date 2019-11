Venezia, Zaia: Scenario preoccupa anche nelle prossime ore

di bdr

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Lo scenario ci preoccupa anche per le prossime ore". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa sul maltempo che si è abbattuto sul Veneto e in particolare su Venezia. "Ne ho parlato anche con il premier Conte - ha precisato Zaia - che da quello che so si fermerà qui la notte e proseguiremo a fare sopralluoghi anche domani mattina".

