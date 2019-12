Venezia, test sul Mose hanno dato esito positivo

di scp

Milano, 3 dic. (LaPresse) - Proseguono i test funzionali di sollevamento delle barriere del Mose. Ieri sono state sollevate tutte le 19 paratoie della schiera di Malamocco. Le operazioni, avvenute in ore serali e notturne per non intralciare la navigazione attraverso il canale, sono iniziate alle 20.30 di ieri e si sono concluse alle 4 del 3 dicembre e "hanno dato esito positivo". Lo rende noto il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Mit per la realizzazione del Mose.

